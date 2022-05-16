Klopp: 'Manchester City, şampiyon olur!'

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇININ ÖZETİ

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, ligdeki şampiyonluk yarışı için açıklamada bulundu.Premier Lig'de salı günü Southampton ile maçı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Alman menajer,dedi.Chelsea ile FA Cup Finali'nde 120 dakika oynamalarını da değerlendiren Klopp,sözlerini kullandı.Premier Lig'de bir maçı eksik Liverpool'un 86 puanı var. Lider Manchester City'nin puanı ise 90. Manchester City, son haftada Aston Villa ile kendi sahasında karşılaşacak. Liverpool ise hafta içinde Southampton ile oynamasının ardından pazar günü Wolverhampton'ı ağırlayacak.