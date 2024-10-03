Dallas Mavericks guardı Klay Thompson geçmişte yaşadığı sıkıntılardan bahsederek, olumsuz eleştirilerin aklına girmesine engel olamadığını itiraf etti.



Golden State Warriors'ta geçirdiği 13 sezonun ardından Thompson, takımdan ayrılarak Mavericks ile anlaşmıştı.



2023-24 sezonu Thompson için zor geçmiş, şutunda istikrar yakalamakta zorlanmış ve 14 maç benchten oyuna dahil olmuştu.



Bu zorlu sezona değinen Thompson, dışarıdan gelen eleştirilerin ve kendinden duyduğu şüphenin performansını etkilediğini söyledi:



"Son iki yıl benim için çok zordu. Kendinizi eski halinizle ve kazandığınız onca başarıyla kıyaslamaya başlıyorsunuz. Bu eleştirilerin aklıma girmesine engel olamadım ve basketbolu oynama sebebimi unuttum. Bunun ne kadar büyük bir enerji israfı olduğunu fark edemedim.



Bunlar, aslen ne kadar iyi bir oyuncu olduğumu düşünmeme engel oldu. Günün sonunda, geriye dönüp baktığımda hala olağanüstü bir performans sergiledim diyebilirim. Maç başına 18 sayı ve %39 isabetle üçlük. Kimse bana bu rakamların çok iyi olmadığını söyleyemez."



Thompson, 2023-24 sezonunda 77 maçta ortalama 17,9 sayı, 3,3 ribaund ve 2,3 asist kaydetmişti.



