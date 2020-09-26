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Klay, 470 gün sonra ilk kez tam antrenmana çıktı!

Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın, 470 gün önce 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında çapraz bağlarını kopardığından bu yana, ilk tam antrenmanında yer aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors yıldızı Klay Thompson'ın, 470 gün önce 2019 NBA Finalleri'nin 6. maçında çapraz bağlarını kopardığından bu yana, ilk tam antrenmanında yer aldığı bildirildi.

Koç Steve Kerr, Thompson'ın dönüşünü "iyi bir ilk adım" olarak nitelendirdi:

"Bu, bir çapraz bağ sakatlığı ve bir buçuk yıllık boşluğun ardından gelen ilk idmandı, bu yüzden onun en iyi formunda olmasını beklemiyordum ve değildi de, ancak iyi hareket etti ve bu iyi bir ilk adım."

Kerr, Warriors 5'e 5 antrenmanlara devam ettiğinde, Thompson'ın katılacağını umduğunu da sözlerine ekledi:

"Bugün nasıl tepki vereceğine ve Rick ile (Celebrini) Klay'in ne dediğine bağlı. Adım adım ilerlemeliyiz. O yüzden sonrasında nerede olduğuna bakacağız ve ona göre bir karar vereceğiz."


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