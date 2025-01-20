KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay'dan Trabzonspor Kulübüne ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay'dan Trabzonspor Kulübüne ziyaret
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20 Ocak 2025 23:00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ı ziyaret etti.  Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çağatay, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşan Trabzonspor'un yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Papara Park'ta, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Konsolos Çağatay, bordo-mavili takıma başarı dileklerini ileterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Takım'ın formasını verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kafkas, Çağatay'a teşekkür etti.

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