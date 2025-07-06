06 Temmuz
KFUM-Bryne
15:30
06 Temmuz
Sandefjord-Rosenborg
15:30
06 Temmuz
Sarpsborg 08-FK Haugesund
15:30
06 Temmuz
Altach-SW Bregenz
11:30
06 Temmuz
AC Horsens-Silkeborg
13:00
06 Temmuz
Oldenburg-Hamburger SV
1-045'
06 Temmuz
Rangers-Club Brugge
16:00
06 Temmuz
AGF-OB
16:00
06 Temmuz
TSG Salach-FC Heidenheim
16:30
06 Temmuz
S. Moskova-Samara
17:00
06 Temmuz
GW Firrel-St. Pauli
17:00
06 Temmuz
Zenit St. Petersburg-Baltika
19:30
06 Temmuz
Austin FC-Los Angeles FC
0-0ERT
07 Temmuz
Seattle-Columbus Crew
00:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30
06 Temmuz
FF Jaro-IFK Mariehamn
16:00
06 Temmuz
Haka-FC Inter Turku
18:30
06 Temmuz
Ferroviaria-Vila Nova
22:00
07 Temmuz
Botafogo SP-Novorizontino
00:30
06 Temmuz
Halmstads BK-AIK
0-015'
06 Temmuz
IFK Goeteborg-Sirius
0-119'
06 Temmuz
Djurgaarden-Degerfors
17:30
06 Temmuz
Elfsborg-Haecken
17:30
06 Temmuz
Universidad Catolica-Colo Colo
22:00

Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü'nün gözü altın kemerde

Kırkpınar'ın ağası Ufuk Özünlü, önümüzdeki 3 senede daha bu görevini sürdürmek istediğini belirtti.

calendar 06 Temmuz 2025 14:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırkpınar ağası Ufuk Özünlü'nün gözü altın kemerde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, 665 ve 666. ağalık ihalelerini de kazanarak altın kemerin sahibi olmak istediğini söyledi.

Özünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a bu yıl yoğun bir katılım olduğunu ifade etti.

Heyecanın her yıl artığını ve kente gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çaba sarf ettiklerini belirten Özünlü, "Ben şahsen ağa tribününe 1300 kişilik kapasiteye 5 bin 500 talep aldım. Yönetmesi çok zor. Ama ilk geldiğimiz günden beri hep bir kitle genişletme çalışmasından bahsettik. Özel çocuklarımız var. Edirne halkı, muhtarlarımız, ağalarımız var. Çok geniş bir yelpaze." dedi.


Ufuk Özünlü, büyük bir organizasyon olan Kırkpınar'ı daha ileriye taşımak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kırkpınar'da geçmiş yıllarda güzellik yarışması yapıldığını anımsatan Özünlü, kaybolan gelenekleri canlandırarak Kırkpınar'a daha fazla insan çekmek için çabaladıklarını dile getirdi.

- "BURADA PEHLİVAN YETİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Kırkpınar'da ağalık yapmaya devam etmek istediğini ifade eden Ufuk Özünlü, şunları kaydetti:

"Ben geçen yılki ağalığa girerken 5-10 dakika kala 'Herkes ağa olacaksın herhalde, hayırlı olsun.' derken, değerli ağabeyim Seyfettin Selim zaten işaret etmişti. 'Bu işi sevecek, güzel yapacak birisine bırakmak istiyorum.' diye. Ben de bu zamana kadar bu çizgide bu işi getirdiğimi düşünüyorum. O zaman da nasip demiştim, şimdi de nasip diyorum. Niyetim var. 665 ve 666'ya da niyetim var. O üçlemeyi Allah nasip kısmet ederse yapacağız."

Edirne'de pehlivanların yetişeceği güreş eğitim alanı yapmayı planladığını anlatan Özünlü, "Şehrin pehlivanlarının çalışacak, güreşecek bir güreş alanına ihtiyacı var. Buraya bir güreş alanı yapmak istiyorum. Burada pehlivan yetişmesi çok çok önemli. Dolayısıyla kalıcı eserlerden yapılacak yatırımlardan bir tanesi burada yapılacak güreş sahası." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.