Kırklareli'nde çim hokeyi heyecanı

Kırklareli'nde çim hokeyi U16 Kızlar-Erkekler ve Kadınlar-Erkekler 5S 2.lig Play-Off maçları başladı. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından, çim hokeyi sahasında düzenlenen müsabakalarda ilk olarak Diyarbakır Kayapınar Spor Kulübü ile Kartepe Kubilay Okul Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi. n15 takımın mücadele edeceği müsabakalar, 3 gün sürecek.



FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?



Çeyrek final ve final müsabakaları 8 Eylül Perşembe günü gruplardan yükselen takımlar arasında oynanacak. Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, çim hokeyi U16 2.lig Play-Off maçlarına ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Takımlara başarılar dileyen Babuşçu, müsabakaların centilmenlik içinde geçmesini temenni etti.





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