Kıran kırana mücadelede Hatay, Çankaya'yı 1 farkla yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 109-108 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kıran kırana mücadelede Hatay, Çankaya'yı 1 farkla yendi
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18 Şubat 2021 17:16
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 86-86, ilk uzatma bölümü de 99-99 berabere biten maçta Çankaya Üniversitesi'ni 109-108 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Kaan Büyükçil, Kemal Digilli, Seda Esen

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 11, Gizem Başaran 10, Prince 19, Ben Abdelkader 24, Ndour 31, İdil Türk, İdal Yavuz, Derin Yaya 14

Çankaya Üniversitesi: Zellous 15, White 44, Gizem Yavuz 18, Bahar Öztürk 11, Warley 18, Özge Kavurmacıoğlu, Udodenko 2

1. Periyot: 29-24

Devre: 49-42

3. Periyot: 71-65

Normal süre: 86-86

1. uzatma: 99-99

5 faulle çıkanlar: 42.28 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor), 47.03 Zellous (Çankaya Üniversitesi)

 

 



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