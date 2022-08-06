KİRALIKTAN DÖNEN İKİ OYUNCU 11'DE

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, kiralıktan dönen futbolcuların durumu da dikkati çekti.Geçen sezonu kiralık olarak başka kulüplerde tamamlayan Beşiktaşlı oyuncular, Kayserispor maçında yeniden siyah-beyazlı takıma döndü.Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyen Kartal Kayra Yılmaz ve Medipol Başakşehir'e kiralanan Salih Uçan mücadeleye 11'de başladı. Çaykur Rizespor'da sezonu bitiren Tyler Boyd ise yedek kulübesinde maça başladı.