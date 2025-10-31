30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu!

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de Fenerbahçe ile ilgili sorulan 1 milyon TL değerindeki soru gündem oldu.

31 Ekim 2025 00:39
Haber: Sporx.com
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu!




ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşamki bölümünde büyük bir heyecan yaşandı.

Yarışmada, Fenerbahçe ile ilgili sorulan 1 milyon TL değerindeki soru gündem oldu.

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği mezunu olan, halen bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Halil Enver Soylu, 500 bin TL değerindeki 11. soruya doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik 12. soruya ulaşmayı başardı.

MİLYONLUK SORU YENİDEN AÇILDI

Programın 30 Ekim 2025 tarihli 1188. bölümünde, Halil Enver Soylu sayesinde sezonun ikinci kez milyonluk sorusu açıldı. 2025 sezonunda daha önce bu aşamaya gelen isim, "Günay Teyze" olarak tanınan 74 yaşındaki Günay Karataş olmuştu.

İşte 30 Ekim 2025 Tarihli 1 Milyon TL'lik soru:

Soru: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Şıklar:
A: Zeki Rıza Sporel
B: Faruk Ilgaz
C: Ziya Songülen
D: Şükrü Saraçoğlu

Doğru Cevap: C: Ziya Songülen

Büyük heyecana sahne olan bu anlarda, Halil Enver Soylu risk almak istemeyerek soruya cevap vermemeyi tercih etti ve yarışmadan 500 bin TL ödülle ayrıldı.

  • KL
