Kilo vermek için başladığı kick boksta bölge birincisi oldu

Ordu'da fazla kilosu nedeniyle sağlık proplemleri yaşayan infaz koruma memuru Mesut Tatlıcan, kick boks ile tanışmasının ardından iki defa bölge birincisi oldu.



Altınordu ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Tatlıcan, bir süre önce sırt ve boyun ağrısı şikayetleri nedeniyle doktora başvurdu.



Doktorun kilo vermesi için spor yapmasını tavsiye etmesi üzerine 1,5 yıl önce kick boksa başlayan Tatlıcan, zaman içerisinde bu branşta kendini geliştirerek lisans aldı.



Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olan Tatlıcan, bu branşta katıldığı organizasyonlarda iki defa bölge birinciliği elde etti.



Tatlıcan, 21-28 Ocak'ta Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıktı.



Şampiyonada derece alamamasına rağmen kariyerinde ilk ulusal müsabaka deneyimi yaşayan Tatlıcan, organizasyonlarda başarı göstermek için antrenmanlarını sürdürüyor.



- "106 kilodan 77 kiloya kadar indim"



Evli ve bir çocuk babası Mesut Tatlıcan, AA muhabirine, antrenörünün desteğiyle başladığı kick boksta yeni müsabakalar için hazırlandığını söyledi.



Fazla kilonun insan sağlığını tehdit ettiğini aktaran Tatlıcan, şöyle devam etti:



"Ben de o açıdan böyle bir başlangıç yapıp 106 kilodan 77 kiloya kadar indim. Geçen hafta ise 81 kiloda Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na katıldım. Benim için büyük bir zevkti ve çok heyecan vericiydi. Özellikle o ring bambaşka bir duygu. Rakibim benden daha profesyoneldi. Ben bu spora hobi amacıyla başladım ve böyle bir sürece girdik. Şampiyonada çok zevkli dakikalar geçirdik."



Ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmak istediğini anlatan Tatlıcan, "Çünkü bundan zevk aldım. Bunu deneyimledim ki bu sevgi ve saygı sporu. Bu şampiyonada kendimi buldum diyebilirim. Katıldığım şampiyonadan aldığım deneyimle çalışmalarıma devam ediyorum. Ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Antrenör Serhat Kiraz ise yaklaşık 15 yıldır dövüş ve savunma sporlarıyla ilgilendiğini, ulusal ve uluslararası düzeyde sporcu yetiştirdiğini dile getirdi.



Sporcusu ile tanıştığında kilolarından yakındığını belirten Kiraz, kronik rahatsızlıkları başlayan Tatlıcan'a düzenli bir antrenman ve beslenme metodu hazırladığını kaydetti.



Kiraz, mental düşüklüğü olan sporcusu ile süreci düzenli ve disiplinli bir şekilde yönettiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geldiğinde kendisi 106 kiloydu, sağlık problemleri vardı. Üç ayın sonunda ciddi kilo vermeye başlayınca bu sporu lisanslı yapabileceğini söyledim. Kendisiyle yaklaşık 1,5 yıldır beraber çalışıyoruz. İlk etapta kilo vermek amacıyla geldiği sporda 2 defa kick boks müsabakasında bölge birinciliği elde etti. Sonrasında ulusal bir müsabakaya katıldı. Derece almasa da en azından Türkiye Şampiyonası'na katılıp büyük bir özveriyle bir şeyleri başarabileceğini gösterdi."



Tatlıcan'ın ulusal bir müsabakaya katılmasının önemli olduğunu vurgulayan Kiraz, sporcusunun her anlamda gelişim gösterdiğini sözlerine ekledi.



