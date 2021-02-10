Khouma Babacar: 'Galatasaray sıkıntı yarattı ama eledik'

Alanyaspor'un Galatasaray'ı 3-2 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Khouma Babacar, karşılaşma sonrasında konuştu.



Zor bir maç oynadıklarını belirtne Babacar, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray büyük bir takım ve deplasmanda oynamak kolay olmayacaktı. Skoru da yakaladık ama attıkları 2 golle bize sıkıntı yaşattılar. Ancak sonuca ulaştığımız için mutluyuz." dedi.



Şampiyon olmak istediklerini belirten golcü oyuncu, "Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu kolay olmayacak. Ancak biz iyi ve enerjik bir takımız. Elimizden geleni yapacağız ve bakalım sonuç nasıl olacak." ifadelerini kullandı.



