Kevin Love'ın gözü Los Angeles'ta

NBA yazarı Brett Siegel'ın haberine göre, tecrübeli forvet Kevin Love, kariyerinin sonraki durağı için Los Angeles'ı tercih etmek istiyor.

NBA yazarı Brett Siegel'ın haberine göre, tecrübeli forvet Kevin Love, kariyerinin sonraki durağı için Los Angeles'ı tercih etmek istiyor.

Lig kaynakları, Love'ın Lakers ya da Clippers gibi L.A. takımlarında oynamaya sıcak baktığını belirtiyor. Daha önce New York Knicks ile adı anılsa da, bu söylentilerin fazla abartılmış olabileceği ifade ediliyor.

Şu aşamada Knicks'in Love'ı aktif şekilde takip ettiğine dair somut bir işaret yok. Aksine, kulislerde Los Angeles ihtimali daha çok dillendiriliyor.


Love, kariyerinde Cavaliers, Timberwolves ve Heat formalarıyla 17 sezon geçirdi. Toplam 952 normal sezon maçında 16.2 sayı, 10.0 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakaladı.

5 kez All-Star seçilen oyuncu, 1 kez NBA şampiyonluğu ve 1 kez de En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazandı.

