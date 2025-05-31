Kevin de Bruyne'den resmi imzaya saatler kaldı!

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Manchester City'de geçirdiği 10 yılın ardından veda eden yıldız orta saha Kevin De Bruyne, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye imza atmaya hazırlanıyor.İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar tüm konularda anlaşmaya vardı ve artık sadece resmi imzalar bekleniyor.32 yaşındaki Belçikalı yıldızın, Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. De Bruyne'nin İtalyan kulübünden yıllık yaklaşık 6 milyon euro kazanacağı ifade ediliyor.Resmi belgelerin pazar günü tamamlanmasının ardından, De Bruyne'nin pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. İşlemlerin sorunsuz ilerlemesi halinde transfer kısa süre içinde duyurulacak.Premier Lig'in öncü takımlarından Manchester City'de forma giyen Kevin de Bruyne, bu sene çıktığı 40 maçta 6 gol ve 8 asist olmak üzere toplam 14 gole katkı verdi.