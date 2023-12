Golden State Warriors ekibinin, başlangıç kadrosu oyuncularını "maçtan maça" değiştirebileceği söylendi.



Warriors koçu Steve Kerr, takımının tam potansiyeline ulaşmadığını ve bu düşük performansı gidermek için kazanmaya yönelik bir formül bulana kadar başlangıç kadrosunda değişiklik yapmayı düşündüğünü belirtti:



"Yapboz bu sene uymadı. İyi oynayan çok sayıda oyuncumuz vardı ama rakiplerimize göre başlangıç kadrosunu maçtan maça değiştirmeyi düşünmemiz gerekebilir.



Açıkçası sabit bir kadromuz olmasını ben de tercih etsem de, bu yıl hiçbir şeyi oturtabilmiş değiliz. Sezonun ilk çeyreği geride kaldı, dolayısıyla bu konuda üzerinde düşünülmesi gereken çok şey var.



Bu takım her gece farklı gözükecek ve ben de bu durumu çözmeye çabalıyorum. Her gece yapmamız gerekecek olan şeyler, rakiplere ve maçların gidişatına bağlı olarak değişecek gibi gözüküyor.



Her gece ne olacağını tahmin etmek ne kadar zorsa, 10-11 oyuncuyla oynamak da o kadar zor. Net bir kadromuz yok."



Warriors, 10-11'lik dereceyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.





