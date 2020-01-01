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Kerr: "Hücum oyuncularını fazla ödüllendiriyoruz"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'e hakemlik ve flopping hakkında güçlü bir mesaj gönderdi.

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'e hakemlik ve flopping hakkında güçlü bir mesaj gönderdi.

Kerr medya ile konuşurken "ligdeki kötü faul düdükleri" durumunu nazikçe konuştu:

"Bir lig olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız şeyde hafif bir geri dönüş görmek istiyorum. Sanırım hücum oyuncularını ödüllendirme işini abarttık. Demek istediğim, hakemleri kandırmak ve kandırmaya çalışmak için hücum oyuncularını ödüllendirdik."

Kerr, hücum oyuncularına gereksiz bir avantaj sağlamak için çalınan faullere karşı tepkili gözüktü:

"Oyuncuların faul kazanması gerekiyor ve bunu adamlarını yenerek ve teması doğal bir şekilde yaparak kazanmaları, hakemi kandırmamaları ve kollarını sallamamaları gerekiyor. Ve bunu tüm lig yapmaya devam ediyor."


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