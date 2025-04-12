Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli güreşçi Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu!
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12 Nisan 2025 20:08
Son güncelleme 12 Nisan 2025 20:09
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Kerem Kamal, grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazandı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen organizasyondaki grekoromen stil 63 kilo finalinde, Kerem ile Ermeni Karen Aslanyan karşı karşıya geldi.

Kerem, rakibini 7-2 mağlup ederek 2022'den sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

25 yaşındaki Kerem, Türkiye'ye 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

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