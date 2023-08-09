Kerem: "Gruplara kalacağız"

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Olimpija Ljubljana karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Kerem: 'Gruplara kalacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2023 00:19
Son güncelleme 09 Ağustos 2023 00:21
Galatasaray'da 3-0 kazanılan Olimpija Ljubljana karşısında ilk golü atan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

Kerem, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok iyi hazırlandık. Avrupa en büyük hedefimiz. Bugün taraftarımıza güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Planlarımız tuttu. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun" dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "3-0 kazandık ama hiçbir şey bitmiş değil. Böyle maçlar farklı olabiliyor. İkinci maça da aynı istekle çıkacağız ve bir üst tura çıkacağız. Son rakibimizi de yenerek gruplara kalacağız inşallah." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery