Kerem Demirbay: "Görevimiz tamamlandı"

Kerem Demirbay, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Kerem Demirbay: 'Görevimiz tamamlandı'
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18 Şubat 2024 21:12
Kerem Demirbay, Galatasaray'ın Ankaragücü'nü mağlup ettiği maçın ardından açıklama yaptı.

Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Öncelikle çok mutluyum. Maçı kazandık. Görevimizi yerine getirdik. İyi bir maç oldu. İlk dakikada çok iyi başladık, enerjili başladık, topa hakimdik, golü erken bulduk ve bu işimizi kolaylaştırdı." dedi.

Kerem ayrıca, "İlk devrede maçı bitirdik gibi bir şey oldu. Bugün maçı kazandık. Takımdan önemlisi yok. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

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