Kerem Demirbay'a büyük tepki!

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Konyaspor maçındaki performansıyla taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay'a büyük tepki!
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28 Şubat 2025 08:50
Galatasaray'da Kerem Demirbay, bu sezon yaşadığı form düşüklüğü ile dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon transfer edilen ve geçen yıl orta sahada Lucas Torreira ile birlikte iyi bir ikili olarak şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Kerem Demirbay, Konyaspor maçında da bu sezon düşük formunu sürdürdü ve taraftarın tepkisini çekti.

"ALMANYA'DA NASIL OYNAMIŞ?"

Galatasaray'ın kupada Konyaspor ile oynadığı maçı değerlendiren Levent Tüzemen, 31 yaşındaki futbolcu için, "Kerem Demirbay Almanya'da nasıl oynamış? Geçen sene birkaç maçta ağzımıza bal çalan Demirbay'ın top kontrolü, gol vuruşu yok! Çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay için devre arası transfer döneminde ayrılık iddiaları gündeme gelmiş ancak deneyimli orta saha oyuncusu takımda kalmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro olarak gösterilen Kerem Demirbay'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da toplamda 71 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

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