Kerem Baki ve Nazlı Çisil Güngör'e FIBA'dan görev

Kerem Baki ve Nazlı Çisil Güngör, Kadınlar Avrupa Kupası final maçlarını yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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Kerem Baki ve Nazlı Çisil Güngör'e FIBA'dan görev
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19 Mart 2025 12:52
Basketbol A klasman ve FIBA hakemleri Kerem Baki ile Nazlı Çisil Güngör, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final müsabakalarında görev yapacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Nazlı Çisil Güngör, İspanyol ekibi BAXI Ferrol ile Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM arasında 26 Mart Çarşamba günü oynanacak finalin ilk maçını yönetecek.

Kerem Baki ise 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşmasında düdük çalacak.



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