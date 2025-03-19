Kerem Baki ve Nazlı Çisil Güngör'e FIBA'dan görev

Basketbol A klasman ve FIBA hakemleri Kerem Baki ile Nazlı Çisil Güngör, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final müsabakalarında görev yapacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Nazlı Çisil Güngör, İspanyol ekibi BAXI Ferrol ile Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM arasında 26 Mart Çarşamba günü oynanacak finalin ilk maçını yönetecek.
Kerem Baki ise 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşmasında düdük çalacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Nazlı Çisil Güngör, İspanyol ekibi BAXI Ferrol ile Fransız takımı Villeneuve d'Ascq LM arasında 26 Mart Çarşamba günü oynanacak finalin ilk maçını yönetecek.
Kerem Baki ise 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş karşılaşmasında düdük çalacak.