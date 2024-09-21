Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a gönderme

Galatasaray'dan Benfica'ya geçen Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a gönderme
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21 Eylül 2024 23:02
Son güncelleme 21 Eylül 2024 23:03
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, derbi sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'a gönderme yaptı.

Geçen sezon Rams Park'ta oynanan maçın ardından Mert Hakan Yandaş ile tartışan Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda Yunus Akgün'ün paylaşımına cevap verdi.

Yunus Akgün, "Burada kalmıştık" yazarken Kerem Aktürkoğlu bu açıklamaya, "Kulübeden izlesin" cevabını verdi.



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