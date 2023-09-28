Kerem Aktürkoğlu'ndan asist patlaması!

2023 yılında 19 asiste imza atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın önde gelen 15 liginde zirvede yer aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kerem Aktürkoğlu'ndan asist patlaması!
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28 Eylül 2023 10:59
Milli futbolcu, bunların 10'unu 29 golle sadece Haaland'a geçilen Mauro Icardi'ye yaptı

İstanbulspor maçında kaçan penaltının kahramanları olan Kerem Aktürkoğlu-Mauro İcardi ikilisi, ortaklaşa galibiyet golüne imza atarak kendilerini affettirdi.

Hücum hattındaki bu ölümcül iş birliği, geçen sezon şampiyonluğa taşıdığı Galatasaray'ı bu sezon da zirveye ortak ediyor. Avrupa'nın önemli 15 liginde 2023 yılı performansları dikkate alındığında Kerem Aktürkoğlu asist kralı, Arjantinli yıldız İcardi ise en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda.

ICARDI, ESKİ TAKIM ARKADAŞI MBAPPE'Yİ YAKALADI

2023'te 33 maçta 19 asist yapan Kerem, 17 gol pası veren dünya yıldızı De Bruyne'nin önünde...

2023'te 29 gole ulaşan ve eski takım arkadaşı Mbappe'yi yakalayan İcardi'nin zirvedeki Haaland ile arasında 4 gol fark kaldı.

24 yaşındaki milli oyuncu asistlerin yarısını İcardi'ye yaptı. Kerem, saha içinde çok iyi anlaştığı Arjantinli süperstara tam 10 gol pası verdi.



 
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