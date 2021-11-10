Kerem Aktürkoğlu için transfer açıklaması

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, oyuncunun transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Fanatik Gazetesi'ne konuşan Dr. Erkut Söğüt, "Kerem Aktürkoğlu ile ilgili birçok Avrupa kulübünün ilgisi var ama Kerem genç yaşına rağmen sağlam adımlar atarak, kariyerini planlıyor. Artık Galatasaray 'ın yanı sıra A Milli Takım'ın da direkt oyuncusu. Kadroda düzenli yer buluyor. Önünde çok uzun bir kariyer var ve atacağı her adımı ailesiyle birlikte titizlikle planlıyoruz. Belki de bu zamana kadar bu yaş grubunda çalıştığım en hırslı, en disiplinli ve gelişmeye en açık oyunculardan birisi. Türkiye'de ve Avrupa'da onu çok parlak bir kariyer bekliyor" dedi.



Rıdvan Dilmen, geçtiğimiz günlerde, "Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan." ifadelerini kullanmıştı.





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