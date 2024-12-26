Kerem Aktürkoğlu'dan sevindirici paylaşım

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından çiçek buketi ve yüzük emojileriyle bir paylaşım yaptı.Yakın arkadaşı Yunus Akgün ise bu özel anında Kerem'i yalnız bırakmadı.Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra sergilediği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından çiçek buketi emojisiyle bir paylaşım yaptı. Kerem'in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi görürken yıldız futbolcunun evlilik hazırlığında olduğu haberleri hayranlarını sevindirdi.Galatasaray'daki yakın arkadaşı Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yakın dostluklarıyla bilinen ikili, sosyal medyada da gündem oldu.