Kerem Aktürkoğlu'dan sevindirici paylaşım

Milli Takım ve Benfica futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeli bir haber verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kerem Aktürkoğlu'dan sevindirici paylaşım
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25 Aralık 2024 20:49
Son güncelleme 26 Aralık 2024 00:54
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra performansıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından çiçek buketi ve yüzük emojileriyle bir paylaşım yaptı.

Yakın arkadaşı Yunus Akgün ise bu özel anında Kerem'i yalnız bırakmadı.

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra sergilediği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından çiçek buketi emojisiyle bir paylaşım yaptı. Kerem'in bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi görürken yıldız futbolcunun evlilik hazırlığında olduğu haberleri hayranlarını sevindirdi.

YUNUS AKGÜN YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray'daki yakın arkadaşı Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu'nu bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Yakın dostluklarıyla bilinen ikili, sosyal medyada da gündem oldu.





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