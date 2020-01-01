Kentavious Caldwell-Pope, Knicks'ten ilgi görebilir

Serbest oyuncu Kentavious Caldwell-Pope'un, serbest oyuncu döneminde New York Knicks'ten ilgi görmesinin beklendiği açıklandı.



Caldwell-Pope, Los Angeles Lakers ile 8.5 milyon dolar değerindeki oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra, serbest oyuncu olmuştu.



Ian Begley, "Kentavious Caldwell Pope'un serbest oyuncu dönemini izleyecek olan ekipler, New York'un ilgi göstermesini bekliyorlar." ifadelerini kullandı.



Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanan Caldwell-Pope, son şampiyon ekiple yeniden sözleşme yapma olasılığını da değerlendirecek.



