"Kendi gibi oynamak" isteyen Harden, "rekabetçi bir kadro" arayışında!

Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, Sixers'la olan kontratındaki 35.6 milyon dolarlık opsiyonu reddedeceği ve "rekabetçi basketbol" arayışında olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Kendi gibi oynamak' isteyen Harden, 'rekabetçi bir kadro' arayışında!
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18 Mayıs 2023 11:17
Philadelphia 76ers guardı James Harden'ın, Sixers'la olan kontratındaki 35.6 milyon dolarlık opsiyonu reddedeceği ve "rekabetçi basketbol" arayışında olduğu bildirildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, Harden'ın 76ers ile olan 35.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek, bu yaz uzun vadeli bir anlaşma arayışı içinde serbest oyuncu olacağını söyledi.

Harden, önceki yaz 47.4 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra Sixers ile iki yıllığı 68 milyon dolarlık bir kontrat için yeniden sözleşme imzalamıştı.

Harden'ın 2020'de takas talep ettiği Houston Rockets ile tekrar anlaşma konusunda "çok ciddi" olduğu ve takımın kendisinin geri döneceğini "düşündüğü" iddia edildi.

Haynes ayrıca, Harden'ın yalnızca "kendi gibi olmasını sağlayacak basketbol özgürlüğünü ve rekabetçi kadroyu sunan talipleri" değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Harden geçen sezon Sixers formasıyla 21.0 sayı, 6.1 ribaund ve 10.7 asist ortalamaları yakalamıştı.

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