Kenan Yıldız: 'Sonsuza kadar Juventus'

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.
"SONSUZA KADAR JUVENTUS"
Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya." dedi.
Sözlerine devam eden milli futbolcu, "Futbolda her şey olabilir ama buna rağmen sonsuza kadar burada kalmak istiyorum." diye konuştu.
Juventus'ta yeni sözleşme imzalanması gündeme gelen Kenan Yıldız, "Ben bunu düşünmüyorum, para hakkında konuşmam. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta bu sezon 50 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.
İTALYA'DA MANŞETLERDE!
Juventus'ta son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı ve açıklamalarıyla İtalya'da manşetlere çıktı.
"SONSUZA KADAR JUVENTUS"
Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili, "Sonsuza kadar Juventus'ta kalmak istiyorum, bu benim için bir rüya." dedi.
Sözlerine devam eden milli futbolcu, "Futbolda her şey olabilir ama buna rağmen sonsuza kadar burada kalmak istiyorum." diye konuştu.
Juventus'ta yeni sözleşme imzalanması gündeme gelen Kenan Yıldız, "Ben bunu düşünmüyorum, para hakkında konuşmam. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta bu sezon 50 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.
İTALYA'DA MANŞETLERDE!
Juventus'ta son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı ve açıklamalarıyla İtalya'da manşetlere çıktı.
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