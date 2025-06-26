Kenan Yıldız: 'Sonsuza kadar Juventus'

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.Kenan Yıldız, geleceğiyle ilgili,dedi.Sözlerine devam eden milli futbolcu,diye konuştu.Juventus'ta yeni sözleşme imzalanması gündeme gelen Kenan Yıldız,sözlerini sarf etti.Juventus'ta bu sezon 50 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.Juventus'ta son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı ve açıklamalarıyla İtalya'da manşetlere çıktı.