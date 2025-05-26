26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
0-035'
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Kenan Yıldız, Juventus'ta kalıyor!

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalyan ekibinde kalmaya karar verdi.

calendar 26 Mayıs 2025 17:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız, Juventus'ta kalıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir gelişme gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 20 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta yer aldı. Kenan'ın, Juventus'un yeni sportif projesinin en önemli yüzlerinden birinin olmasının beklendiği yazıldı.

YENİ SÖZLEŞME İHTİMALİ

İtalyan basınındaki haberde, Juventus'ta Kenan için yeni maaşla birlikte yeni sözleşmenin de ihtimaller arasında olduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile kontratı 2029 yılına kadar devam ediyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.