Kenan Yıldız, Juventus'ta kalıyor!

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili çarpıcı bir gelişme gündeme geldi.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 20 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta yer aldı. Kenan'ın, Juventus'un yeni sportif projesinin en önemli yüzlerinden birinin olmasının beklendiği yazıldı.



YENİ SÖZLEŞME İHTİMALİ



İtalyan basınındaki haberde, Juventus'ta Kenan için yeni maaşla birlikte yeni sözleşmenin de ihtimaller arasında olduğu ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın Juventus ile kontratı 2029 yılına kadar devam ediyor.



