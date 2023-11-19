Kenan Yıldız için Fenerbahçe gerçeği

Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki milli yıldız Kenan Yıldız'ın Juventus'a gitmeden önce Fenerbahçe ile anlaşma üzere olduğu ortaya çıktı.
10 KULÜPTEN BİRİ FENERBAHÇE
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Kenan Yıldız'ın Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldığı dönemde kendisine içinde Fenerbahçe ve Juventus'un da olduğu 10 kulüpten teklif geldi.
SON ANDA JUVE'Yİ SEÇTİ
Haberde bu 10 kulüpten 3'ünün transferde önemli aşama kaydettiği ve bu kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedilirken, Kenan'ın son tercihini Juventus'tan yana yaptığı belirtildi.
FENERBAHÇE BU YAZ DA İSTEDİ
Öte yandan Kenan için bu yaz da transfer girişiminde bulunan Fenerbahçe, Juventus'a 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuş ancak Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin Kenan'ı takımda tutmak istemesi sebebiyle bu transfer gerçekleşmemişti.
18 yaşındaki yıldız hücum oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla 5 resmi maçta skor katkısı yapamazken, A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta milli formayla ilk golünü kaydetmişti.
10 KULÜPTEN BİRİ FENERBAHÇE
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Kenan Yıldız'ın Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldığı dönemde kendisine içinde Fenerbahçe ve Juventus'un da olduğu 10 kulüpten teklif geldi.
SON ANDA JUVE'Yİ SEÇTİ
Haberde bu 10 kulüpten 3'ünün transferde önemli aşama kaydettiği ve bu kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedilirken, Kenan'ın son tercihini Juventus'tan yana yaptığı belirtildi.
FENERBAHÇE BU YAZ DA İSTEDİ
Öte yandan Kenan için bu yaz da transfer girişiminde bulunan Fenerbahçe, Juventus'a 10 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuş ancak Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin Kenan'ı takımda tutmak istemesi sebebiyle bu transfer gerçekleşmemişti.
18 yaşındaki yıldız hücum oyuncusu, bu sezon Juventus formasıyla 5 resmi maçta skor katkısı yapamazken, A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta milli formayla ilk golünü kaydetmişti.
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