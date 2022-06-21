Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te oynayan Kenan Sipahi'nin 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.
Türkiye'de TOFAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te oynayan Kenan Sipahi'nin 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.
Türkiye'de TOFAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.
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