Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka'da

Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaşmaya vardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kenan Sipahi, Pınar Karşıyaka'da
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21 Haziran 2022 20:48
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, eski oyuncularından Kenan Sipahi ile anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Beşiktaş Icrypex'te oynayan Kenan Sipahi'nin 2022-2023 sezonunda yeniden Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.

Türkiye'de TOFAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş, İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da oynayan 27 yaşındaki oyun kurucu, 2015-2016 sezonunda Pınar Karşıyaka'da forma giymişti.

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