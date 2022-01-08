Kenan Koçak'tan Abdullah Avcı'ya ziyaret

A Milli Takım'ın yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Kenan Koçak'tan Abdullah Avcı'ya ziyaret
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08 Ocak 2022 13:58
A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak'ın, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ziyaret ettiği bildirildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın günün anısına Kenan Koçak ve ziyarette yer alan A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay'a Trabzonspor forması hediye ettiği belirtildi.


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