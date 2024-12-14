Kenan Koçak: 'Sayısız fırsatı değerlendiremedik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK'ya 1-0 yenildikleri maçta çok sayıda gol pozisyonuna girmelerine rağmen istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koçak, çok fazla eksik oyuncuları olduğunu belirterek, "Sayısız gol fırsatlarını değerlendiremedik. Üzerine gol yedik, üzüntülüyüz. Bu yenilginin nedenleri var ama şu an bunları değiştirecek zaman değil. Her şey ortada, açık. Dadashov'u oyuna soktuk ama iki idmanla maça çıktı. Kadroya almak zorundaydık. Sakatlıklar oluyor. Elimizi kolumuz bağlanıyor. Sayı vermeksizin bu kadroya takviyenin gerektiği tartışılmaz bir konu." diye konuştu.



Kenan Koçak, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine, "Yok, ben takımı hazırlarım. Girdiğimiz gol fırsatlarını hazırlamak benim görevim. Ama topu içeri ben atamam. Daha lig çok uzun. Kağıt üzerinde kaliteli bir kadromuz var ama bunu sahaya dökmek lazım. İsimler performans gösteremez. Aktif olmaları lazım. İsimlere takılmayalım. Takımın durumu ortada, bunun nedenleri var. Yönetime zamanı geldiğinde raporu sunacağım, sonrasındaki takdir yönetimin." değerlendirmesinde bulundu.



