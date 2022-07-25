KENAN KARAMAN'IN SAKATLIĞI NEYDİ?

KAMPTAN AYRILDI, İSTANBUL'A DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sakat oyuncular listesine Josef, Saiss ve Montero'dan sonra Kenan Karaman da eklendi. Futbolcu, kamptan ayrıldı ve İstanbul'a döndü. Futbolcunun ne zaman sahalara döneceği de belli oldu.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden deneyimli oyuncunun çekilen MR'ında uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği duyuruldu.Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İspanya kampından ayrılarak İstanbul'a dönen Kenan'ın tedavisine tesislerde devam edileceği belirtildi. Milli futbolcunun yaklaşık 10 gün sonra takımla çalışabilecek duruma gelmesi bekleniyor.