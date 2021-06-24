Keçiörengücü, yeni oyuncularla kadrosunu güçlendirmek istiyor

Ankara Keçiörengücü'nün İdari Menajeri Abuzer Şahin, ilerleyen günlerde 1-2 bölgeye daha transfer yapmayı planladıklarını bildirdi.



Bolu'nun Gerede ilçesinde 26 Haziran'da kampa girecekleri tesislerde incelemelerde bulunan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon çalışmalarına genç oyunculara ağırlık vererek başladıklarını söyledi.



Kampın 9 gün süreceğini, daha sonra Bolu'da iki kamp süreci daha geçireceklerini bildiren Şahin, "Kamplarımızda eksiklerimizi göreceğiz. Hazırlık maçlarımız da olacak. Takımın ihtiyaçlarına ve eksik bölgelere göre çalışmalarımızı yapacağız." dedi.



Şahin, transferde doğru oyuncuları bulma noktasında çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Şu ana kadar 2 transfer yaptık. İlerleyen günlerde 1-2 bölgeye daha transfer yapmayı planlıyoruz. Birçok oyuncuyla görüşmeler yapıyoruz. Zaten kadromuzdan çok fazla kayıp yaşamadık. Yeni arkadaşlarımızı da kadromuza katarak yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.



Yeni sezon hedeflerine de değinen Şahin, şöyle devam etti:



"Bu lige 1-2 yıldır renk katıyoruz, güzel işler yapıyoruz. Bunu bu sene de yapmak hedefimiz. Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar play-off iddiamızı sürdürdük. Son hafta 2 puanla play-offa gidemedik. Yine hedefimiz, bunu biraz daha geliştirebilmek, bunun daha iyisini yapabilmek, topladığımız puanların biraz daha üzerine çıkabilmek. Her sene gelişerek, büyüyerek hem de eksikliklerimizi görerek, gidererek çalışmalarımıza devam ediyoruz."



Şahin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sporu etkilediğine de dikkati çekerek, "Aşılanmayla beraber inanıyorum ki önümüzdeki sezondan itibaren seyirci olayı tekrar devam edecek. Pandeminin bitmesiyle statlar dolacak ve takımlar seyircilerine kavuşacak. Maçlar da daha heyecanlı hale gelecek." diye konuştu.



