Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Ankara Keçiörengücü Yılport Samsunspor'u ağırladı. Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Keçiörengücü'nün golünü 22. dakikada Ibrahim Alhassan Adamu kaydetti. Samsunspor'un golü ise 64. dakikada Yasin Öztekin'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 34 puanla 7, Keçiörengücü ise 27 puanla 11. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.
Keçiörengücü'nün golünü 22. dakikada Ibrahim Alhassan Adamu kaydetti. Samsunspor'un golü ise 64. dakikada Yasin Öztekin'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 34 puanla 7, Keçiörengücü ise 27 puanla 11. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Bursaspor'u ağırlayacak.