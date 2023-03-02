Kayserisporlu futbolcular, depremzede çocukları ziyaret etti

Yukatel Kayserispor'un bazı oyuncuları, Hatay ve Kahramanmaraş'tan kente gelen afetzede çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, futbolcular Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazıt ve kulüp menajeri Yunus Akbulut, ülkede yaşanan büyük deprem felaketi sonrası Hatay ve Kahramanmaraş'tan şehre gelen çocuklarla buluştu.Futbolcular, ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verdi.