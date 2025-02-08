Kayserispor, yeni yılda ilk kez kazandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor, Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 14 ve 55. dakikalarda Duckens Nazon ve 23. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
Konyaspor'un gollerini ise 45+1'de Danijel Aleksic ve 69. dakikada Blaz Kramer kaydetti.
Konyaspor'da Emmanuel Boateng maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
KONYA'NIN GOLÜ İPTAL EDİLDİ
Konyaspor, maçın 86. dakikasında Hamidou Keyta'nın golüyle durumu 3-3'e getirdi ancak VAR'da yapılan yaklaşık 5 dakikalık incelemenin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
YENİ YILDA İLK GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte ligde 6 maç aradan sonra kazanan Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetimindeki ilk galibiyetini aldı. Öte yandan Son galibiyetini 8 Aralık 2024 tarihinde Alanyaspor'u 2-0 yenerek alan Kayseri ekibi, yeni yıldaki ilk galibiyetini aldı. Kayserispor puanını 23'e yükseltmiş oldu.
Konyaspor'un deplasmanda kazanamama serisi 4 maça yükseldi ve 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Samsunspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Kramer'in kafa vuruşunda, kaleci Bilal Beyazıt meşin yuvarlağı son anda çeldi. Kayserispor defansı, topu kornere gönderdi.
13. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı top sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde Tunahan Taşcı'nın şutunda, meşin yuvarlak Kolovetsios'a çarpıp oyun alanına döndü.
14. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
20. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt, topu son anda kornere çeldi.
23. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Mane'nin sol kanattanortasında Cardoso'nun ceza sahasında kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.
27. dakikada Bourabia'nın pası ile ceza alanında topla buluşan Mane'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.
39. dakikada Boranijasevic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla kalenin üstünden oyun alanını terk etti.
45+1. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen topta Jevtovic'in kafa pasında topla buluşan Aleksic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Kayserispor farkı tekrar 2'ye çıkardı. Bourabia'nın pası ile öndeki boş alanı geçip ceza sahasına giren Cardoso'nun pasında topla buluşan Nazon'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
69. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Konyaspor atağında ceza sahasında Kolovetsios'un uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Kramer'in sert şutunda, top ağlarla buluştu: 3-2
84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
86. dakikada Prip'in ceza sahasında vuruşunda, topu önünde bulan Keyta'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Golü veren maçın hakemi Çağdaş Altay, VAR'dan gelen pozisyonun ofsayt olduğu uyarısı üzerine golü iptal etti.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Çağdaş Altay, Anıl Usta, Emrah Ünal
Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman (Dk. 46 Attamah), Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Karimi (Dk. 85. Hosseini), Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso (Dk. 89 Nurettin Korkmaz), Bourabia (Dk. 77 Ackah), Mane (Dk. 77 Ramazan Civelek), Nazon
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün (Dk. 83 Keyta), Bazoer, Boranijasevic (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic (Dk. 61 Boateng), Tunahan Taşcı (Dk. 61 Umut Nayir), Aleksic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ndao), Kramer
Goller: Dk. 14 ve Dk. 55 Nazon, Dk. 23 Cardoso (Bellona Kayserispor), Dk. 45+1 Aleksic, Dk. 69 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: 90+1 Boateng (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Boranijasevic, Dk. 21 Adil Demirbağ, Dk. 52 Tunahan Taşcı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Arif Kocaman, Dk. 52 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 70 Cardoso (Bellona Kayserispor)
Kayserispor, yeni yılda ilk kez kazandı
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor evinde Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Son güncelleme 08 Şubat 2025 18:38
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Sergej Jakirovic'in ekibi Kayserispor, Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
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