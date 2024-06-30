Kayserispor'un stadında çimler değişiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mondihome Kayserispor'un maçlarının oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serimi çalışması yapıyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada çim serimi işlemlerine başlandı.



Bu kapsamda saha sıyırma işlemleriyle mevcut kotun 25 santimetre altına inilen çalışma, bir hafta devam etti.



Daha sonra temiz kum çekim işlemi yapılırken, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesiyle saha beşik çatı formatına getirildi.



Dört gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenecek.



Ardından belediye ekipleri tarafından sahada "Hibrit" sistem çalışmaları yapılacak.





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