Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Recep Uçar'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.



Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kayserispor 2-1 kazanırken goller; 33. dakikada Burak Bekaroğlu'nun kendi ağlarına gönderdiği top ve 47. dakikda Aylton Boa Morte'den geldi. Ev sahibi Hatayspor'un tek golünü ise 68. dakikada penaltıdan Renat Dadaşov kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Kayserispor 16 puana yükselirken, Hatayspor 14 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Kayserispor evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.



HATAYSPOR'UN SERİSİ BİTTİ



Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik çıkaran Hatayspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak iç sahadaki yenilmezlik serisinin sonuna gelmiş oldu.



KAYSERİSPOR SERİYE BAĞLADI



Geçtiğimiz hafta evinde Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Kayserispor, bu hafta da Hatayspor'u mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve bu sezon bir ilk yaşadı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.



10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morte, ceza sahası içerisine kadar girdi, buradan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşlerin kontrolünde üstten auta çıktı.



18. dakikada Morte'nin savunma arkasına attığı topla buluşan Cardoso, pası solundaki Thiam'a çıkardı. Kaleciyle baş başa kalan Thiam'ın vuruşunda top dışarı gitti.



22. dakikada Dele-Bashiru'nun sağ kanattan çıkardığı meşin yuvarlağa Matondo ceza sahasından sert vurdu, topu kaleci kornere çeldi.



27. dakikada Lamkel Ze ceza sahasına girmek istedi, oluşan karambolde Kayserisporlu futbolcular topu uzaklaştırdı.



34. dakikada Kayserispor öne geçti. Karimi'nin sol kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadaki Burak Bekaroğlu'na çarpıp filelerle buluştu: 0-1



41. dakikada Lamkel Ze'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru kaleciyle karşı karşıya kaldı. Dele-Bashiru'nun vuruşunu kaleci çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Strandberg'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor karşılaşmasını konuk ekip 2-1 kazandı.



47. dakikada Kayserispor durumu 2-0 yaptı. Sol kanattan kullanılan kornerde altı pas içerisinde Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2



67. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasında Karimi'nin müdahalesiyle Dadashov yerde kaldı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dadashov, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2



73. dakikada Dele-Bashiru'nun ortasına iyi yükselen Lamkel Ze'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



90+4. dakikada Ghoulam'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci yumruklayarak uzaklaştırdı.



Karşılaşma konuk ekip Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Mersin



Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Selahattin Altay



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Matondo (Dk. 75 Ömer Faruk beyaz), Dadashov, Strandberg (Dk. 62 Kerim Alıcı), Lamkel Ze, Ghoulam, Dele-Bashiru, Aburjania (Dk. 62 Aabid), Burak Bekaroğlu (Dk. 87 Hodzic), Vindel (Dk.75 Fernandes)



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Hosseini, Karimi, Cardoso (Dk. 70 Uzodimma), Kartal Kayra Yılmaz (Dk.87 Baran Ali Gezek), Thiam (Dk. 77 Bahoken), Mane (Dk. 87 Ackah), Gökhan Sazdağı, Carole, Morte (Dk.77 Ramazan Civelek)



Goller: Dk. 34 Burak Bekaroğlu (Kendi kalesine) Dk. 47 Morte (Kayserispor) Dk. 67 (penaltıdan) Dadashov (Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 12 Burak Bekaroğlu, Dk. 24 Dele-Bashiru Dk. 86 Dadashov, 90+6 Aabid ( Hatayspor)



