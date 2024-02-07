Kayserispor, Halil Dervişoğlu'nu istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ile ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kayserispor, Halil Dervişoğlu'nu istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2024 11:16
Transfer tahtasını açan Kayserispor, ilk olarak golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

KAYSERİSPOR İLETİŞİME GEÇTİ

Bu doğrultuda Burak Yılmaz'ın da isteğiyle birlikte Halil Dervişoğlu'nu isteyen Kayseri ekibi, Galatasaray ile iletişime geçti.

SÖZLÜ TEKLİF YAPILDI

Sarı-kırmızılı yönetime sözlü teklifini ileten Kayserispor, genç oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.

Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery