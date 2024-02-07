Kayserispor, Halil Dervişoğlu'nu istiyor!

Transfer tahtasını açan Kayserispor, ilk olarak golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.
KAYSERİSPOR İLETİŞİME GEÇTİ
Bu doğrultuda Burak Yılmaz'ın da isteğiyle birlikte Halil Dervişoğlu'nu isteyen Kayseri ekibi, Galatasaray ile iletişime geçti.
SÖZLÜ TEKLİF YAPILDI
Sarı-kırmızılı yönetime sözlü teklifini ileten Kayserispor, genç oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.
Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.
KAYSERİSPOR İLETİŞİME GEÇTİ
Bu doğrultuda Burak Yılmaz'ın da isteğiyle birlikte Halil Dervişoğlu'nu isteyen Kayseri ekibi, Galatasaray ile iletişime geçti.
SÖZLÜ TEKLİF YAPILDI
Sarı-kırmızılı yönetime sözlü teklifini ileten Kayserispor, genç oyuncuyla anlaşarak kadrosunu güçlendirmek istiyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden ve Brentford'dan 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan her bir futbol sezonu için 20 milyon TL ücret kazanıyor.
Kariyerinde Sparta Rotterdam, Twente, Brentford, Burnley ve Galatasaray kulüpleri bulunan 24 yaşındaki forvet, bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 maçta forma giydi ve 4 gol ile 1 asist yaptı.