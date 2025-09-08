Kayserispor, Furkan Soyalp'i açıkladı!

Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Furkan Soyalp, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK formasını 22 maçta giydi ve 2 gol, 1 asist kaydetti.
