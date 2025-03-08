Kayserispor'dan taraftarına çağrı!

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'dan taraftarına çağrı!
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08 Mart 2025 18:12

Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i 3-1 yendikleri maçla ilgili, "Düşme hattının bulunduğu sınır her geçen hafta daha yukarıya gidiyor. Bu galibiyetleri sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yurdemi, maça moralle başladıklarını söyledi.

Galibiyetten dolayı mutlu oldukları aktaran Yurdemi, şunları kaydetti:

"TARAFTARIMIZI, HALKIMIZI DAVET EDİYORUZ"

"Başarılı bir takımla sahaya çıktık. Eksiğimiz, kart sınırında olan arkadaşlarımız vardı. Geçen haftalarda söylediğim gibi mücadele etmeyi bildik, kazandık. Bugün farklı kazandık, 1 gol yedik. Bizim için telafisi mümkün olmayan bir gol değildi, skor olarak baktığınızda. 3-1 iyi bir sonuç oldu. Ligdeki yerimizi yükseltme noktasında iyi bir yere getirdi. Rakiplerimiz de bu hafta puan aldı, talihsizliğimiz o oldu. Düşme hattının bulunduğu sınır her geçen hafta daha yukarıya gidiyor. Bu galibiyetleri sürdürmemiz gerekiyor. Biz görevimizin başındayız. Taraftarımızı, halkımızı buraya davet ediyoruz."


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