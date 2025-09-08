Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için transfer yanıtı!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, son günlerde gündeme gelen Gökhan Sazdağı transfer iddialarına net bir yanıt verdi.



"BİR ALLAH'IN KULU BİZİ ARAMADI"



Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan tecrübeli orta saha için çıkan haberleri yalanlayan Açıkalın, şu ifadeleri kullandı:



"Gökhan Sazdağı için çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmıyor. Hiçbir takımla görüşmedik, bir Allah'ın kulu bizi aramadı."



