08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-286'
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-086'
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-089'
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı için transfer yanıtı!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan Gökhan Sazdağı için transfer iddilarına net bir yanıt verdi.

calendar 08 Eylül 2025 17:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, son günlerde gündeme gelen Gökhan Sazdağı transfer iddialarına net bir yanıt verdi. 

"BİR ALLAH'IN KULU BİZİ ARAMADI"

Beşiktaş ve Trabzonspor ile adı anılan tecrübeli orta saha için çıkan haberleri yalanlayan Açıkalın, şu ifadeleri kullandı:

"Gökhan Sazdağı için çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmıyor. Hiçbir takımla görüşmedik, bir Allah'ın kulu bizi aramadı."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
