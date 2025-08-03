Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Patrick ile oynayacağı maç nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için erteleme talebinde bulunabileceği öne sürüldü.
Söz konusu iddialar üzerine Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Ekol TV'ye konuştu. Açıkalın, şu ana kadar Beşiktaş cephesinden kendilerine herhangi bir resmi talep ulaşmadığını belirtti.
"SICAK BAKMAYIZ"
Başkan Açıkalın, "Beşiktaş cephesinden maçın ertelenmesiyle ilgili henüz bize ulaşan bir talep yok. Açıkçası böyle bir talep olursa erteleme konusuna şu an için sıcak bakmayız." ifadelerini kullandı.
Kayserispor'dan Beşiktaş'a erteleme yanıtı!
Beşiktaş'ın, St. Patrick maçı nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasındaki Kayserispor karşılaşmasını ertelemek istediği yönündeki iddialara, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan yanıt geldi.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Patrick ile oynayacağı maç nedeniyle Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için erteleme talebinde bulunabileceği öne sürüldü.
Beşiktaş
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