Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor ile karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'la Kayserispor oldu.



Ev sahibi Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Boa Morte ve 67. dakikada Carlos Mane attı.



Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, bu galibiyetle önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.



Kayserispor, bu galibiyetle birlikte ligde 11 maçlık iç sahadaki galibiyet özlemine son verdi.



Süper Lig'de iki maç sonra kazanan Kayserispor, 15 puana yükseldi. Alanyaspor, 14 puanda kaldı.



Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplamanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Kayserispor maça hızlı başladı. 2'nci dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sağına uzanarak topu kornere çeldi.



6. dakikada Nazon'un kafayla savunmanın arkasına aşırdığı topu takip eden Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda, Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



8. dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ön bölüme doğru koşu yapan Richard'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan Piri meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



33. dakikada sol çaprazdan Karimi'nin kullandığı serbest atışta arka direğe koşu yapan Attamah'ın şutunda, top az farkla auta gitti.



44. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Boa Morte'nin pasında topla buluşan Nazon'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran üzerine gelen meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.



45+1. dakikada Balkovec'in kullandığı serbest vuruşta sağ üst köşeye giden topu kaleci Ertuğrul Taşkıran, son anda uzanarak kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



