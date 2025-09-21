Kayserispor'da fırtına, tepkiler büyüyor!

OKLAR GİSDOL VE TÜRKMEN'E ÇEVRİLDİ

KULÜP PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

BEŞİKTAŞ ÖNCESİ ENDİŞE

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor karşısında da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kayserispor'da sular durulmuyor.Sarı-kırmızılı ekip üst üste dördüncü kez 1 puanla yetinirken, oynanan futbol ve yeni transferlerin performansı ağır eleştirilerin hedefinde.Kayserispor taraftarları, sahada ortaya konulan "korkak ve huzursuz futbol" nedeniyle teknik direktör Gisdol ve sportif direktör Muhammet Türkmen'i hedef aldı. Özellikle transfer politikasına yönelik eleştiriler artarken, milyon dolarların performans vermeyen futbolculara harcanması sosyal medyada tartışma konusu oldu.Antalyaspor maçının ardından Kayserispor'un resmi sitesinden yapılan paylaşım, kısa sürede taraftarların öfkesini topladı. Binlerce olumsuz yorum altında toplanırken, takımın mevcut sistemi ve oyuncuların sahadaki isteksiz görüntüsü en çok şikâyet edilen noktalar oldu.Ertelenen maçta Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor'un bu futbol anlayışıyla güçlü rakibini geçemeyeceği yönündeki görüşler kamuoyunda ağırlık kazandı. Taraftarlar,diyerek yönetimi sert sözlerle uyardı.HABER: FARUK AYDEMİR