Kayserispor'da Antalya mesaisi devam ediyor

Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek Kayserispor bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor'da Antalya mesaisi devam ediyor
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21 Nisan 2022 22:51
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayseri temsilcisi, hazırlıklarını cuma sürdürecek.

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