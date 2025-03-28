Kayserispor: "Bayramı 2 gün önceden başlattık"

Bellona Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Hatayaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor: 'Bayramı 2 gün önceden başlattık'
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28 Mart 2025 18:55
Son güncelleme 28 Mart 2025 19:10

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yenen Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, uzun zaman sonra bu kadar net bir skorla galip geldikleri için çok mutlu ve keyifli olduklarını söyledi.

Maçın ardından stadyum çıkışında konuşan Açıkalın, "Uzun zaman sonra bu kadar net bir skora ilk defa kavuşuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi takımımıza zaten güveniyoruz. Bugün de çok güzel ortamda, gayet güzel bir günde maçımızı oynadık ve kazandık. Bundan da gayet mutluyuz. Maçın saatiyle ilgili eleştiriler vardı. Bugün de gösterdik ki sabah namazından sonra da olsa oynarız. Kimsenin endişesi olmasın. Saat kaçta, ne zaman istiyorlarsa oynarız. O yüzden takımımızı, taraftarımızı, şehrimizi canı gönülden kutluyorum. Bayramı 2 gün önce başlatmış olduk. Bayramımız bugün başladı. Bütün şehrimize bayram hediyesi oldu." ifadelerini kullandı. 

Sadece bir maç kazandıklarını vurgulayan Açıkalın, önlerinde zorlu Adana Demir Spor karşılaşması olduğunu ve "ciddiyetle" hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.



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