Kayseri Basketbol, Çankaya'yı rahat geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 94-77 mağlup etti.

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Kayseri Basketbol, Çankaya'yı rahat geçti!
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28 Ocak 2024 19:47
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 94-77 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Çağlar Özkan, Burak Aktaş, Sait Nedim Çelik

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 7, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 6, Hamby 30, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 11, Candan Eylül Dikmen 3, Petronyte 17, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Bircan Gökdemir

Çankaya Üniversitesi: Nisanur Barmakçı 1, Walker 19, Fontaine 16, Asya Ülker, Ayşenaz Kurtuldum, Gülse Uğur 4, Melike Yalçınkaya 8, Mccarty 22, Fatma Dikmen, Feryal Defne Atlı 3, Gizem Tüzün 4, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 28-14

Devre: 48-40

3. Periyot: 72-59

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