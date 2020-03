Kayode'den asker selamı yorumu

Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'ne sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kiralık olarak transfer edilen Olarenwaju Kayode, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.Bu sezon forma giydiği 21 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandıran Nijeryalı 26 yaşındaki golcü oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Trabzonspor ile zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ifade etti.Takım olarak iyi performans göstererek zorlu maçtan 1 puan çıkardıklarını aktaran Kayode, kendi performansıyla ilgili şöyle konuştu:"Benim için takıma verdiğim katkı önemli. Takımıma katkı sağlayabiliyorsam, bu attığım gollerden daha değerli. Gollerim de takım için önemli ama performansım sadece golle ölçülmemeli. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum."Kayode, Trabzonspor maçında kaydettiği golün ardından yaptığı asker selamını da değerlendirerek, "Türkiye'de neler olduğunu biliyorum. Golü attıktan sonra da Türk milletiyle aynı hisleri ve acıları yaşadığım için Türk milletine bir armağan göndermek istedim. O yüzden böyle bir kutlama yaptım." diye konuştu.Nijeryalı golcü, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, şöyle devam etti:"Bence ilk yarıda da bu takım vardı. Sadece devre arasında 1-2 arkadaşımız aramıza katıldı ama şu an takım olarak birbirimizi tanıdık. İlk yarı biraz daha krediye ihtiyacımız vardı. Şu anda her şey yolunda gidiyor ve bu da sonuçlara yansıyor."Sezon başında kiralık olarak Gaziantep FK'ye gelen Kayode, yeni sezon planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:"Türkiye'de kalabilirim. Henüz menajerimle görüşmeler olmadı. Şu an için sezon sonunda kulübüme geri dönmem gerekiyor. Ondan sonraki süreçte bazı görüşmeler olabilir. Buna açığım. Çünkü Türkiye'yi seviyorum ve burada olmaktan mutluyum."